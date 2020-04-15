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للمرة الثانية.. زحام شديد بشوارع الموسكي رغم التحذيرات (صور)

07:21 م الأربعاء 15 أبريل 2020
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كتب- أسامة علي:

تصوير- نادر نبيل:

شهد شارع الموسكي بالقاهرة، زحامًا شديدًا وتكدسًا للمواطنين والباعة الجائلين، اليوم الأربعاء، رغم تحذيرات الحكومة وإغلاق شوارع العتبة والموسكي وشارع الأزهر، في وقت سابق.

وتمكنت محافظة القاهرة، من إخلاء نحو 40 ألف بائع متجول من العتبة والموسكي خلال الفترة الماضية تنفيذًا لقرار الحكومة بمنع الاختلاط في الشوارع ومواجهة التكدسات بين المواطنين.

ورغم إخلاء الباعة وتحذيرات الحكومة وإغلاق المنطقة مسبقا، عاد الزحام من جديد للعتبة والموسكي أمس الأول، وتحركت الأجهزة المعنية لإخلاء المنطقة.

ويأتي ذلك في ظل توجيهات الحكومة بمنع التجمعات، وتجنب التزاحم والاختلاط بين المواطنين منعا لانتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.

حي الموسكي فيروس كورونا شوارع العتبة الباعة الجائلين إحنا أقوى من كورونا

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