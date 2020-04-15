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"خارجية النواب": يقظة الأمن أفشلت مخططات الدول الراعية للإرهاب

07:12 م الأربعاء 15 أبريل 2020
"خارجية النواب": يقظة الأمن أفشلت مخططات الدول الراعية للإرهاب

النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الحادث الإرهابي الذي تصدت له قوات الأمن المصرية ببسالة أمس بمنطقة الأميرية، أفشل مخططات الدول الراعية للإرهاب والحاضنة والممولة له، والتي توجه مقدرات شعوبها للإرهابيين لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية بدلًا من توجيهها لتنمية شعوبها وبلادها، مؤكدًا أنها تفشل دائمًا أمام يقظة رجال الأمن المصري الأبطال.

وأضاف درويش، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الخلية الإرهابية التي تم القضاء عليها كانت تستهدف البلاد تزامنًا مع الأعياد بما يثبت خسة تلك التنظيمات التي تتوهم أنه يمكنها في تلك الأوقات من الإنشغال بمواجهة فيروس كورونا، وبغيرها من تحديات التنمية القيام بتنفيذ عملياتها غير أن يقظة رجال الأمن دائمًا بالمرصاد لهم.

وتابع: تلك العمليات لن تزيد الشعب المصري إلا إصرارًا على وأد فلول الإرهاب والمضي في مخططات مصر التنموية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية التي يعمل عليها االرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقدم درويش، للشعب المصري ولأسرة البطل الشهيد المقدم محمد الحوفي بخالص المواساة في وفاة البطل الذي قدم روحه فداء لمصر مستشهدًا في سبيل تصديها لهؤلاء الإرهابيين متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.​

كريم درويش لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب خلية الأميرية الإرهابية الإرهاب

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