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السياحة: غلق المنتجعات والقرى بالعين السخنة خلال شم النسيم

07:11 م الأربعاء 15 أبريل 2020
السياحة: غلق المنتجعات والقرى بالعين السخنة خلال شم النسيم

شواطئ العين السخنة

كتب- يوسف عفيفي:

أكدت هيئة التنمية السياحية، التابعة لوزارة السياحة، على المنتجعات والقرى السياحية بمنطفة العين السخنة بمدينة السويس، بغلق جميع الشواطئ بقطاع العين السخنة.

وقالت الهيئة، في قرار –حصل عليه مصراوي- إن ذلك يأتي حفاظًا على سلامة المواطنين في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كي تمر الفترة الحالية بسلام ونظرا لقدوم عيد شم النسيم الأسبوع المقبل، ما قد ينتج عنه بعض التجمعات.

وشددت الهيئة، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التالية:

- غلق جميع الشواطئ وحمامات السباحة.

- إلغاء استقبال الرحلات المجمعة للقرى السياحية.

- إلغاء جميع أشكال التجمعات داخل القرى السياحية (حفلات – كافتيريات مطاعم).

- منع أي أنشطة بحرية - تسيير مراكب ويخوت خاصة وخلافه-.

- ضرورة اتخاذ الجميع كافة الإجراءات اللازمة والعاجلة لتفعيل التوجيهات المشار إليها أعلاه مع اعتبار الموقف هام وعاجل.

وحذرت الهيئة، من يخالف تلك التوجيهات والتعليمات، بتحمل المسئولية حال عدم مراعاة التنفيذ الفوري والعاجل للتنبيهات، على أن تطبق كافة العقوبات المنصوص عليها لمن يخالف تلك التعليمات.

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شواطئ العين السخنة هيئة التنمية السياحية وزارة السياحة شم النسيم فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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