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برلماني يطالب بإطلاق اسم الشهيد "الحوفي" على مدرسة الأميرية الثانوية

06:32 م الأربعاء 15 أبريل 2020
برلماني يطالب بإطلاق اسم الشهيد "الحوفي" على مدرسة الأميرية الثانوية

النائب محمد عبدالغني

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون والأميرية، باقتراح برغبة لوزارات التربية والتعليم، والداخلية، والتنمية المحلية، بشأن تغيير اسم مدرسة الأميرية الثانوية إلى مدرسة الشهيد محمد فوزي الحوفي.

وأكد عبدالغني، في اقتراحه، أن ذلك بناء على طلب الأهالي تقديراً منهم لروحه الغالية التي ضحى بها من أجل سلامة وأمن المواطنين القانتين في تلك المنطقة وحمايتها من عملاء الإرهاب وأعمالهم الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار الوطن ككل.

وأشاد النائب، بجهود أبطال قوات الشرطة لما يقدموه من أرواح ودماء غالية، للتخلص من هؤلاء الإرهابين المجرمين من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وحياة المواطنين بالمنطقة ومصر جميعًا.

محمد عبدالغني مجلس النواب مدرسة الأميرية الثانوية خلية الأميرية الإرهابية محمد فوزي الحوفي

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