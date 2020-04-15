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وكيل أول مجلس النواب ينعي شهيد الواجب ويشيد بتضحيات رجال الشرطة

06:26 م الأربعاء 15 أبريل 2020
وكيل أول مجلس النواب ينعي شهيد الواجب ويشيد بتضحيات رجال الشرطة

مجلس النواب

كتب- أحمد علي

نعى السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، الشهيد المقدم محمد الحوفي بالأمن الوطني، الذي استشهد خلال تأدية واجبه الوطني في مطاردة لعناصر الإرهاب والضلال.

وأشاد الشريف، في بيان، اليوم الأربعاء، بنجاح جهود وزارة الداخلية في توجيه العديد من الضربات الاستباقية القوية ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية، لتقويض قدرتها على شنِّ أية عمليات إرهابية إجرامية ضد الوطن، معربًا عن تضامنه الكامل مع التضحيات والبطولات التي يقدمها رجال الشرطة في سبيل حماية الوطن والمواطنين.

وقال الشريف، إن مصر ستظل بشعبها وشرطتها وجيشها قادرة على اقتلاع هذا الإرهاب من جذوره، داعيًا إلى الضرب بيد من حديد على كل من يرتكب جريمة الإرهاب أو يأوي أو يتستر على أي من الإرهابيين.

وشدد على دعمه وتأييده الكامل للدولة المصرية قيادة وشعبًا في حربها من أجل الاستقرار والمضي قدمًا نحو مستقبل رسمناه معًا وسنمضي في تحقيقه مهما كلف هذا الوطن من تضحيات فستبقى مصر قوية عصية على الإرهاب الأسود.​

مجلس النواب محمد الحوفي وزارة الداخلية الشرطة المصرية الإرهاب

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