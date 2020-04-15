إيناس عصام رئيسًا لقطاع الضيافة الجوية بمصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

أصدر الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتكليف إيناس أحمد عصام الدين، كبير مضيفين جويين ورئيس طاقم للعمل، بالعمل رئيسًا لقطاع الضيافة الجوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

ويأتي تعيين إيناس عصام الدين، خلفًا لمها الزمر، والتي قدم لها زكريا الشكر والتقدير على جهودها خلال الفترة الماضية في تحسين مستوى خدمات الضيافة المقدمة للركاب.

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