إيناس عصام رئيسًا لقطاع الضيافة الجوية بمصر للطيران
كتب- محمد عبيد:
أصدر الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتكليف إيناس أحمد عصام الدين، كبير مضيفين جويين ورئيس طاقم للعمل، بالعمل رئيسًا لقطاع الضيافة الجوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.
ويأتي تعيين إيناس عصام الدين، خلفًا لمها الزمر، والتي قدم لها زكريا الشكر والتقدير على جهودها خلال الفترة الماضية في تحسين مستوى خدمات الضيافة المقدمة للركاب.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
2350
عدد المصابين
-
514
عدد المتعافين
-
178
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1949210
عدد المصابين
-
467818
عدد المتعافين
-
123348
عدد الوفيات
إعلان