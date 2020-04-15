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انتخاب الطيار رشدي زكريًا عضوًا في مجلس المحافظين بـ"الاياتا"

05:59 م الأربعاء 15 أبريل 2020
انتخاب الطيار رشدي زكريًا عضوًا في مجلس المحافظين بـ"الاياتا"

الإياتا

كتب- محمد عبيد:

انتخب أعضاء لجنة مجلس المحافظين بالاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عضوًا بلجنة المحافظين بالاتحاد.

وأعرب الطيار رشدي زكريا، عن سعادته بثقة أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي وانتخابه عضوا بلجنة المحافظين في أكبر اتحاد دولي لشركات الطيران حول العالم.

وتناقش لجنة المحافظين بالاتحاد القضايا الإستراتيجية والوضع الحالي لصناعة النقل الجوي وشئون الأمن والسلامة والشئون البيئية، بالإضافة إلى تطورات تشغيل الطائرات والضرائب والتشريعات التي يتم فرضها من قبل بعض الدول ومشروعات البنية التحتية الخاصة بالمطارات والملاحة والتحول الرقمي وخطوات تنفيذ الاستراتيجيات للإياتا ومناقشة جميع أهداف الاتحاد.

يذكر أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي يضم في عضويته أكثر من 290 عضوًا من شركات الطيران من إجمالى 180 دولة، والتي تتحكم في نحو 82% من حركة النقل الجوي على مستوى العالم متمثلة في كبرى شركات الطيران والشحن الجوي.​

الإياتا الطيار رشدي زكريا مصر للطيران الاتحاد الدولي للنقل الجوي

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