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محافظ القاهرة: استمرار غلق الحدائق والمتنزهات

04:50 م الأربعاء 15 أبريل 2020
محافظ القاهرة: استمرار غلق الحدائق والمتنزهات

محافظ القاهرة خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، استمرار الإغلاق التام لجميع الحدائق العامة والمتنزهات بمحافظة القاهرة، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل بحسم مع المخالفين.

وناشد محافظ القاهرة، المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بمنع التجمعات وتوقيت الحظر حرصًا على الصحة العامة.

خالد عبدالعال غلق الحدائق إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا أعياد الربيع

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