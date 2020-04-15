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محافظ الجيزة يتابع إنتظام سير إجراءات صرف المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة

04:28 م الأربعاء 15 أبريل 2020
محافظ الجيزة يتابع إنتظام سير إجراءات صرف المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

الجيزة- أ ش أ:

تابع أحمد راشد محافظ الجيزة لليوم الثالث على التوالي انتظام سير اجراءات صرف المنحة المقرره للعمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد والبالغ عددهم حوالي 100 ألف مستحق من خلال مكاتب البريد و أفرع بنك التنمية والائتمان الزراعي وعدد من المدارس التي خصصتها المحافظة وذلك من الساعة الثامنه صباحا وحتى الخامسة مساء.

وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعمال المتضررين من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشد المحافظ المواطنين المستحقين للصرف باتباع وسائل السلامة أثناء حصولهم على المنحة الاستثنائية وترك مسافات فيما بينهم وعدم التكدس أو التزاحم أمام منافذ الصرف مما يحقق سهولة وانتظام عملية الصرف وتنفيذا للاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وأوضح راشد أنه تم اليوم الأربعاء صرف المنحة المقررة لمن تتراوح أعمارهم من 25 وحتى 50 سنة على أن تقوم الفئة العمرية من 25 وحتى 35 سنة بالصرف من بنك التنمية والائتمان الزراعي..مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من أعمال الصرف يتم رش وتعقيم المنافذ المخصصة بمكاتب البريد وأفرع بنك التنمية والائتمان الزراعي ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة العاملين والقائمين بالصرف.

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أحمد راشد محافظ الجيزة العمالة غير المنتظمة فيروس كورونا بنك التنمية والائتمان الزراعي

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