القوات المسلحة تواصل توزيع الماسكات الطبية على المواطنين بوسائل النقل الجماعية

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه استمرارًا لجهود القوات المسلحة؛ لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد" حرصًا على صحة المواطن المصرى.

واصلت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة تنفيذ خطة القيادة العامة للقوات المسلحة؛ لتوفير وتوزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنيين مجانًا.

ووزعت عناصر القوات المسلحة الماسكات الطبية بمواقف النقل الجماعى بالعباسية وعبود وعزبة الهجانة ومحطة مترو المرج الجديدة إضافة إلى صن مول مجمع الجلاء والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.

وحرصت القوات المسلحة على توزيع الماسكات الطبية على أكبر عدد من المواطنين، وتلقينهم أهمية وطريقة استخدامها وحث المواطنين على البعد عن التزاحم بوسائل المواصلات المختلفة؛ لتوفير المناخ الآمن والصحى للمواطنين.

وأشاد المواطنون بالجهود المبذولة من القوات المسلحة؛ لتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والاستباقية لمجابهة خطر انتشار فيروس "كورونا" من خلال توزيع أعداد كبيرة من الماسكات الطبية فى كافة الأماكن ذات التجمع الكثيف من المواطنين للحفاظ على صحة وسلامة أبناء الشعب المصري من انتشار عدوى الفيروس.

يأتي ذلك فى إطار تضافر كافة الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة مع أجهزة الدولة المختلفة للتغلب على كافة التحديات والمصاعب التى تواجهها الدولة في هذه المرحلة.​