تكفي شهر.. محافظ القاهرة: توزيع سلع تموينية على المرأة المعيلة

كتب- محمد نصار:

التقى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، السفيرة سناء عطا الله، رئيس المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، للتنسيق لتوزيع عدد من السلع التموينية المقدمة من محافظة القاهرة.

وتشمل السلع التموينية الأساسية الكافية لمدة شهر للتوزيع على المرأة المعيلة التي تضررت من الأزمة التي سببها فيروس كورونا وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الفترة القادمة ستشهد توفير الدعم لعدد كبير من الأسر خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا بالتعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدني، مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التي تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين غير القادرين.