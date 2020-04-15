جامعة القاهرة تتيح المقررات الدراسية لذوي الإعاقة "للتعلم عن بُعد"

كتب- محمد نصار:

صرح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بأن الجامعة أتاحت خدماتها في التعليم الإلكتروني (التعليم عن بُعد)، للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية بمرحلتَي الليسانس والبكالوريوس أو الدراسات العليا في عدد من الكليات، وذلك في إطار خطة الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الثالث وإعداد منظومة التعليم الإلكتروني.

وأوضح الخشت، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه تم توفير خدمات التعليم الإلكتروني للطلاب ذوي الإعاقات البصرية في كليات: الآداب والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والدراسات العليا للتربية، وأيضًا للطلاب ذوي الإعاقة السمعية (الصم والبكم) بكلية التربية النوعية، لافتًا إلى أن الطلاب ذوي الإعاقة الحركية لا يوجد ما يعوقهم من التعامل مع المقررات الإلكترونية بالكليات المختلفة.

وقالت الدكتورة جيهان المنياوي، عميدة كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة: "إن وحدة الإعاقة بالجامعة تتواصل مع الطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، بناء على تعليمات رئيس الجامعة؛ لتذليل أي صعوبات قد تواجههم، والتأكد من فعالياتهم في نظام "التعليم عن بُعد"؛ حيث تم توفير معظم المحاضرات والمصادر التعليمية بأكثر من طريقة، منها: إعداد أسطوانات مدمجة "C.D" من خلال مترجمي الإشارة للطلاب الصم والبكم، وإعداد محاضرات مسموعة للطلاب المكفوفين، وتحويل الكتب الدراسية إلى طريقة "برايل"، وكذلك استخدام برامج "القارئ الآلي" للنصوص، ومقاطع "الفيديو" عبر التطبيقات الحديثة، مثل: "Youtube" و"Zoom" وغيرهما.