توقيع غرامات على المتأخرين.. وزير النقل يوجه بسرعة إنجاز "تطوير المزلقانات"

كتب- أسامة علي:

استعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، معدلات تنفيذ مشروع تطوير المزلقانات مع الشركات المنفذة.

جاء ذلك خلال عقد الوزير اجتماعين موسعين مع الشركات المنفذة للمشروع، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية؛ لمتابعة معدلات تنفيذ هذا المشروع المهم الذي يسهم في رفع مستوى السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية.

وأشار بيان وزارة النقل إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ677 مزلقانًا من إجمالي 1102 مزلقان، وتم الانتهاء من أعمال التحكم لـ438 مزلقانًا من إجمالي 1120 مزلقانًا.

ووجه الوزير بضرورة نزول قيادات السكة الحديد إلى مواقع العمل لمتابعة معدلات التنفيذ، وتكثيف الأعمال؛ للانتهاء من هذا المشروع المهم، مشيرًا إلى أنه يجب على الشركات كافة، تسليم جميع المزلقانات وفقًا للجدول الزمني المحدد، وضرورة توقيع غرامات على الشركات التي تتأخر في معدلات التفيذ؛ خصوصًا مع أهمية المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة.

ونوه وزير النقل بأهمية استمرار العمل في كل مشروعات وزارة النقل؛ ومنها مشروعات السكة الحديد، مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات من أولويات وزارة النقل، وأن يتم تعقيم وتطهير مواقع العمل والمعدات المستخدمة بشكل دوري ومستمر، والكشف على كل العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحًا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري، وضرورة الالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل، وتأكيد ارتدائها