"دفاع النواب": الضربات الاستباقية للأمن الوطني حافظت على استقرار الوطن

كتب- أحمد علي:

نعى اللواء خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، شهيد الوطن محمد الحوفي، ضابط الأمن الوطني، الذي استشهد أثناء عمليه القضاء على خلية الأميرية الإرهابية، مؤكدًا بأن الشهيد قدم حياته فداء لوطنه وستظل دماء الأبطال تروى شجرة استقرار الوطن ونهضته وأمنه.

وأضاف "خلف الله" في بيان اليوم الأربعاء، أن الضربات الاستباقية التي يقوم بها جهاز الأمن الوطني الذراع الطولي لوزارة الداخلية حافظت على الوطن واستقراره وستظل سيرة أبطاله شعاع نور يضيء مستقبل مصر لتعبر به إلى بر الآمان، وأن الخطط الاستراتيجيه التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ساهمت بشكل كبير في تجفيف منابع الإرهاب واصبحت منهج يدرس في كبري مدارس الأمن العالميه.

وشدد عضو لجنة الدفاع، على الدعم الكامل من لجنة الدفاع والأمن القومي ومجلس النواب لكل مجهودات وزارة الداخليه في حماية الأمن القومي المصري.

وقدم خلف الله، التحية لكل ضباط وأفراد وزارة الداخليه وقطاع الأمن الوطني وقطاع الأمن العام وكافة إدارات وتشكيلات الشرطه المصريه على دورهم الوطني الكبير في مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمه بكافة صورها.