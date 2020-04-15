"قومي حقوق الإنسان" ينعى شهيد الداخلية ويدين كافة الأعمال الإرهابية

كتب- محمد نصار:

تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، بخالص العزاء في وفاة شهيد الواجب الوطني المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، والذي استشهد خلال أداء واجبه في مداهمة خلية إرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

وجدد المجلس، في بيان، اليوم الأربعاء، إدانته القوية والقاطعة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مرتكبوه وحيثما أرتكب وأيا كانت أغراضه.

وأكد المجلس القومي، أن الإرهاب يشكل أفدح الجرائم التي تنتهك حقاً أساسياً من أسمى حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة وتستهدف سلامة المجتمعات وتقويض الأمن والاستقرار والسلام الدولي.

وشدد على تقديره لدور رجال الشرطة والقوات المسلحة في التصدي للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأن الأعمال الإرهابية الغادرة لن تفت في عضد الشعب المصري بل ستزيده إصرارًا على استئصال الإرهاب من جذوره بالرغم من حدوثها في الوقت الذي تواجه فيه الدولة بمختلف مؤسساتها جائحة الكورونا.

وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الشهيد ولوزارة الداخلية متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.