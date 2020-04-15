التزامًا بتعليمات "الصحة العالمية".. المصريون يرتدون الكمامات في المواصلات وشوارع القاهرة -صور
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
كتب- أحمد عبد المنعم:
تصوير- كريم أحمد:
التزم بعض المواطنين بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وَفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وظهر عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، في شوارع القاهرة يرتدون الكمامات، بالإضافة إلى اتباع سائقي الأوتوبيسات التعليمات الوقائية بارتداء الكمامات أيضًا؛ لمنع انتشار الفيروس.
وحرص البعض في وسائل المواصلات على ارتداء الكمامات في ظل حالة التزاحم داخل الأوتوبيسات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
2350
عدد المصابين
-
514
عدد المتعافين
-
178
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1949210
عدد المصابين
-
467818
عدد المتعافين
-
123348
عدد الوفيات
إعلان