بخصومات تصل لـ30%.. "جوميا" تنضم لمبادرة "أهلًا رمضان" لتوفير السلع الغذائية

كتب - محمد سامي:

أعلنت "جوميا"، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في السوق المصرية، انضمامها لمبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية "أهلًا رمضان"، تحت شعار"معا من أجل المستهلك" والتي تهدف إلى توفير عدد من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية المخفضة التي تحتاجها الأسر المصرية خلال الشهر الكريم والتي انطلقت يوم الجمعة 10 من أبريل الحالي.

وبحسب بيان صحفي لوزارة التموين، خصصت "جوميا"، نافذة على منصة و تطبيق "جوميا" تحمل اسم مبادرة " أهلًا رمضان"، وتشمل مجموعة من المنتجات الأساسية بتخفيضات متنوعة حسب نوع السلعة وذلك بالتعاون مع شركاء أعمالها من أصحاب العلامات والمحلات والسلاسل التجارية.

وقال أيمن حسام الدين مساعد الوزير للتجارة الداخلية – بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان اليوم الأربعاء إنه يشكر شركة چوميا على مشاركتها في معارض "أهلا رمضان" لهذا العام وتعد مشاركة منصات التجارة الالكترونية نقلة هامة في مسار المعارض التي تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بما تساهم به في توفير السلع الاساسية للمستهلك المصري بتخفيضات جيدة، أيضاً بتخفيف الزحام على السلاسل التجارية التقليدية خصوصاً في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وتوقع مساعد الوزير للتجارة الداخلية، أن تتسع حصة منصات التجارة الإلكترونية من السوق المصري بشكل كبير خلال الفترات القادمة.

وقال المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، "فخورون باستمرارنا في دعم المصريين وخاصة في هذا الشهر الفضيل الذي يحضرنا في هذا الوقت الصعب"، مؤكدًا أن ما يميز هذه المبادرة أنها توفر احتياجات العملاء عبر المنصة الإلكترونية دون الحاجة للتزاحم بالمحلات و أيضا توفير نافذة للبائعين، الشركاء وأصحاب العلامات التجارية للوصول لقاعدة عملاء التجارة الإلكترونية والاستمرار بتوفير المنتجات لعملائهم.

وتابع: "السلع الرمضانية ستتضمن الياميش، والبقول والحبوب، والزيوت والسمن والسكر، بالإضافة إلى العديد من السلع الاستهلاكية بأسعار تنافسية مع توفير خدمات التوصيل للعملاء في أي مكان لتخفيف العبء عن كاهلهم في عملية الشراء و ضمان طريقه التوصيل الآمنة".

وأوضح أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبشراكة تامة للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع القطاع الخاص خاصة قطاع المنصات الإلكترونية.

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