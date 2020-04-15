برلماني: تصرفات المواطنين تجاه "كورونا" تتسم بالاستهتار

كتب- أحمد علي:

قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إن حالات الزحام التي تشهدها الأسواق رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة منذ وصول فيروس كورونا إلى مصر، تعكس حالة من الاستهتار لدى مجموعة من الشعب، بالرغم من حالة الهلع في البلاد المتمثلة بردود الفعل وتصرفات الناس حين هرعوا لشراء الكمامات بأعداد مبالغ فيها.

وأوضح "مشهور"، في بيان اليوم الأربعاء، أن إقامة هذه الأسواق تمثل مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد، وتعريض حياة المواطنين لخطر انتقال هذا الفيروس لهم، مشيدا بحملات الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية موسعة لإزالة الأسواق وسويقات التي مثلت تجمعات خطرة على المواطنين.

وأضاف، أن الأسواق الشعبية والعشوائية ليست الخطر الوحيد من حيث التجمعات، بل شهدت الأسواق التجارية الكبرى تجمعات مشابهة بالإضافة إلى البنوك ومكاتب البريد، الأمر الذي يستدعي تدخل الدولة لإيقاف هذا الخطر.

وأشار النائب، إلى أن المواطنين ينقسمون ما بين الاستهتار بالمرض وممارسة الحياة بشكلها الطبيعي دون التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، وجزء آخر أصيب بحالة من الهلع والخوف المرضي، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية، مطالبًا وسائل الإعلام ببث رسائل للتوعية بحجم الخطر وللحفاظ على التوازن النفسي للمواطنين.