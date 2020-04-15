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ثواب الشهادة لا يعادله شئ.. مجلس جامعة الأزهر يقدم العزاء لشهداء الوطن

11:54 ص الأربعاء 15 أبريل 2020
ثواب الشهادة لا يعادله شئ.. مجلس جامعة الأزهر يقدم العزاء لشهداء الوطن

الدكتور محمد المحرصاوي

كتب - محمود مصطفى:

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، العزاء لشهيد الوطن المقدم محمد الحوفي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه أمس.

وأكد المجلس في اجتماعه الذي عقده صباح اليوم، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أن ثواب الشهادة لا يعادله شىء، وأن الله يصطفي من عباده من يرتقون لهذه المرتبة، ودعا المجلس لأهل الشهيد بالصبر، ولرجال الشرطة بالثبات على الحق في مواجهة أعداء الوطن

كما قدم المجلس العزاء لأساتذة جامعة الأزهر ولطلاب العلم في وفاة الدكتور محمد محسن الصباح، والدكتور أحمد اللواح، والدكتور تامر زهيري، داعيا المولي عز وجل أن يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويجازيهم خير الجنان بما قدموه خدمة للعلم وللبشرية.

محمد المحرصاوي جامعة الأزهر محمد الحوفي خلية الأميرية الإرهابية

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