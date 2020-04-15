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القوى العاملة: شم النسيم إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

11:51 ص الأربعاء 15 أبريل 2020
القوى العاملة: شم النسيم إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - محمد سامي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن يوم شم النسيم الموافق الاثنين 20 أبريل الجاري، يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال الوزير، في بيان اليوم الأربعاء، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر.

وهنأ وزير القوى العاملة، بهذه المناسبة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمنحنا المزيد من العزم على مواصلة التكاتف وبذل التضحيات، لتبقى الدولة المصرية في وحدة نسيجها نموذجًا يهدى الإنسانية للخير والنماء، داعين الله عز وجل أن يزيل عنا والعالم أجمع وباء فيروس كورونا، وأن يعم الخير والنماء ربوع مصرنا الحبيبة وشعبنا العظيم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمزيد من التقدم والازدهار والسلام، كى تتحقق آماله فى مستقبل مشرق وغد أفضل.

محمد سعفان شم النسيم العاملين بالقطاع الخاص البابا تواضروس وزير القوى العاملة

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