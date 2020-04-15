بسبب كورونا.. الإفتاء تلغي احتفال رؤية هلال شهر رمضان وتكتفي ببيان المفتي
كتب- محمود مصطفى:
تستطلع دار الإفتاء المصرية، الأربعاء القادم، هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجرية، من خلال لجانها الشرعية، المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
ومن المقرر أن يعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان من عدمه، بعد غروب شمس الأربعاء المقبل الموافق 29 من شهر شعبان 22 أبريل لعام 2020 ميلاديًا.
وقالت مصادر بدار الإفتاء، لمصراوي، إنه تم الاستقرار على إلغاء احتفال استطلاع رؤية هلال رمضان، بسبب استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأضافت المصادر، أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، يلقي بيان رؤية هلال شهر رمضان، من مكتبه بدار الإفتاء المصرية، وينقله التلفزيون المصري على الهواء مباشرة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
2350
عدد المصابين
-
514
عدد المتعافين
-
178
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1949210
عدد المصابين
-
467818
عدد المتعافين
-
123348
عدد الوفيات
إعلان