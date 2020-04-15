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بسبب كورونا.. الإفتاء تلغي احتفال رؤية هلال شهر رمضان وتكتفي ببيان المفتي

11:42 ص الأربعاء 15 أبريل 2020
بسبب كورونا.. الإفتاء تلغي احتفال رؤية هلال شهر رمضان وتكتفي ببيان المفتي

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، الأربعاء القادم، هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجرية، من خلال لجانها الشرعية، المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان من عدمه، بعد غروب شمس الأربعاء المقبل الموافق 29 من شهر شعبان 22 أبريل لعام 2020 ميلاديًا.

وقالت مصادر بدار الإفتاء، لمصراوي، إنه تم الاستقرار على إلغاء احتفال استطلاع رؤية هلال رمضان، بسبب استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت المصادر، أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، يلقي بيان رؤية هلال شهر رمضان، من مكتبه بدار الإفتاء المصرية، وينقله التلفزيون المصري على الهواء مباشرة.

دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر رمضان شوقي علام

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