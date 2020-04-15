"شعراوي" يبحث مع برنامج الأغذية العالمي دعم المتضررين من كورونا بالمحافظات

كتب- محمد نصار: ​

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع آلاء الزهيري مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وشهد اللقاء بحث كيفية التعاون بين الوزارة والبرنامج للقيام ببعض التدخلات العاجلة ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظات وتحسين معيشتهم وتقديم المساعدات لهم للحد من الفقر وإعانتهم في حياتهم اليومية للتخفيف من الآثار المترتبة على بعض الفئات التي تأثرت من تداعيات الإجراءات التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، في إطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها الوزارة بالمحافظات خاصة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر أو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال اللواء محمود شعراوي، إن الوزارة تسعى مع كافة شركائها الدوليين والجهات المانحة التي تتعاون معها في بعض المشروعات على القيام ببعض التدخلات السريعة لمساعدة عدد من الأسر بالقرى الأكثر احتياجًا في المحافظات خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى التعاون الذي تقوم به الوزارة مع البنك الدولي في إطار برنامج صعيد مصر بقنا وسوهاج.

كما تم خلال اللقاء أيضًا بحث أطر إمكانية التعاون المشترك في إطار دعم صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة من خلال التخفيف على صغار المقترضين والمستفيدين الذين تعثروا خلال الفترة الأخيرة عن سداد المستحقة عليهم بسبب تداعيات إجراءات الدولة فيما يخص فيروس كورونا، ودراسة تدبير مبلغ إضافي لإدارة محفظة الصندوق الذي يقدم القروض الصغيرة للمرأة المعيلة بالريف والفئات الأقل دخلًا.

ووجه وزير التنمية المحلية، بعقد إجتماعًا مشتركًا بين آلاء الزهيرى والمسئولين في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وصندوق التنمية المحلية وإدارة التعاون الدولى بالوزارة لتحديد أساليب و مجالات التعاون في كافة الأطر التنموية وتركيز الاهتمام خلال هذه المرحلة لتلبية الاحتياجات الطارئة للأسر الاكثر احتياجًا بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أهمية اللقاء المشترك الذي عقده في شهر مارس الماضي مع منجستاب هايلي، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، والدكتور محمد بدر، المستشار السياسي الأول للتخطيط الإستراتيجي لبرنامج الأغذية العالمي بروما لتحديد مجالات التعاون المشترك.

وبحث اللقاء التعاون في برنامج تبادل الديون المنفذ مع الحكومة الالمانية فى ظل ما يتاح لبرنامج الاغذية العالمي من دعم عند إقراره، كما تم أيضاً بحث التعاون فى إطار المنح المقدمة من الشركاء الدوليين لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشاد الوزير محمود شعراوي، بالعلاقات الجيدة التي تربط بين برنامج الأغذية العالمى والحكومة المصرية وعدد من الوزارات ومحافظات الجمهورية المختلفة، وحرص البرنامج على التعاون مع الوزارة لتقديم الدعم لبعض الأسر الأكثر احتياجاً التي تضررت من آثار فيروس كورونا وتوفير فرص عمل لهم.

وقال شعراوي، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة دراسة التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارة والبرنامج لتعزيز مجالات التعاون بين الجانين في كل المحافظات.

وأكدت ألاء الزهيري، أن الركائز الخمسة لاستراتيجية عمل برنامج الأغذية العالمي في مصر تتفق مع الجهود التنموية التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية بما يعود بالنفع على خدمة المواطنين بمختلف المحافظات، كما وأن البرنامج تقوم استراتيجيته تقوم على محاور تعزيز القدرات المؤسسية الحكومية والمساعدات المقدمة للاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة وبناء القدرة على الصمود إزاء التغير المناخى لصغار المزارعين والحماية الاجتماعية وتحسين التغذية للمصريين مع التركيز على السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع.

وأعربت عن حرص البرنامج العالمي على تقديم الدعم لكافة البرامج والمشروعات التي تقوم بها الوزارة، وأشادت بالدعم الذي يقدمه الوزير محمود شعراوي لعمل البرنامج في كافة المحافظات.

وأشارت آلاء الزهير، إلى إشادة المسئولين ببرنامج الأغذية العالمى بحزمة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها القيادة السياسية والحكومة المصرية، لحماية العمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية فى كافة المحافظات وكذا إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا .

كما عرضت مسئولة العلاقات مع الجهات الحكومية فى برنامج الأغذية العالمي خلال اللقاء مجالات التعاون بين البرنامج ووزارات القوى العاملة والتضامن الإجتماعى والتربية والتعليم خلال الفترة الحالية خاصة لدعم بعض الأسر التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا.

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