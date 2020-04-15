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رئيس جهاز الشيخ زايد: تنفيذ 3 قرارات إزالة لمخالفات بناء بالحي الخامس

11:08 ص الأربعاء 15 أبريل 2020
رئيس جهاز الشيخ زايد: تنفيذ 3 قرارات إزالة لمخالفات بناء بالحي الخامس

مصطفى فهمى رئيس الجهاز الشيخ زايد

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إنه كلف الإدارات المختصة بالجهاز بشن حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم أول مدينة الشيخ زايد لتنفيذ عدد 3 قرارات إزالة لمخالفات بناء بالحي الخامس بالمدينة.

وأضاف "فهمي"، في بيان اليوم الأربعاء، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات الإزالة، والتي تمثلت في بناءات مخالفة للتراخيص، وكذا صب أدوار زائدة بإحدى القطع السكنية بالحي، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدينة، مشيرًا إلى أنه كلف الإدارات المختصة بالجهاز بمتابعة ورصد كافة الأعمال المخالفة بالمدينة وإزالتها على الفور بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، لمنع العشوائية وردع المخالفين، وبالتعامل بكل قوة وحسم مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا.

جهاز مدينة الشيخ زايد إزالة لمخالفات الحي الخامس شرطة التعمير قسم أول مدينة الشيخ زايد

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