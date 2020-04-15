"بيت العائلة المصرية" ينعى شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي

كتب - محمود مصطفى:

نعى "بيت العائلة المصرية" برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ببالغ الحزن والأسى شهيد الوطن المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد أمس وهو يؤدي واجبه الوطني في التصدي للإرهاب الغاشم.

وأكد "بيت العائلة"، في بيان له، أنه إذا يعرب عن حزنه وألمه فإنه يتقدم بخالص العزاء لجميع المصريين، ولأسرة الشهيد البطل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وزملاءه من رجال الشرطة البواسل الصبر والسلوان داعيًا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وتوجه "بيت العائلة المصرية" بالشكر الجزيل لشرطتنا الباسلة في تصديها للعمليات الإرهابية الغاشمة بشجاعة وبسالة؛ تحقيقا للأمن والأمان والاستقرار للشعب المصري، داعيًا جميع المصريين بالوقوف جنبًا إلى جنب مع شرطتنا الباسلة وقواتنا المسلحة في حربهما ضد هذا الإرهاب الأسود لننتزعه من جذوره ويعم الخير والأمن والأمان والسلام علي وطننا الغالي.