وزير الري يرأس اجتماع لمتابعة الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات

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كتب- أحمد مسعد:

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة; وذلك لمتابعة الموقف المائي وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

كما تم استعراض موقف الفيضان وحجم الأمطار على منابع النيل والهضبة الاستوائية وبحيرة فيكتوريا، وكافة السيناريوهات الموضوعة للتعامل مع المياه الواردة لإدارتها بالشكل الأمثل الذي يلبي الاحتياجات المائية، ووجه الدكتور عبدالعاطي برفع درجات الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات.

وقال الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، اليوم الأربعاء، إنه تم وضع تصور شامل لكافة سيناريوهات الفيضان للعام القادم، واتخاذ التدابير اللازمة لكل سيناريو، بما يحافظ على المخزون الاستراتيجي لبحيرة السد، وكذلك ضمان تلبية الاحتياجات المائية، واستعرض سيناريوهات الفيضان للعام القادم 2020 / 2021 والإجراءات المناسبة للتعامل معه.

من جانبها، عرضت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط صور الأقمار الاصطناعية التي يتم رصدها أسبوعيا لموقف حصاد محصول القمح وموقف زراعات الأرز، وذلك لتحديد الاحتياجات المائية للقطاع الزراعي.