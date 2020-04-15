حدث ليلاً: آخر مشاهد من ليلة "عزبة شاهين" الدامية وأعلى حصيلة وفيات في أمريكا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

جثث وسلاح وفوارغ".. أخر مشاهد من ليلة "عزبة شاهين" الدامية

أعلنت وزارة الداخلية، مساء أمس الثلاثاء، مصرع 7 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالأميرية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

اللقطات الأولى لتبادل إطلاق النار بين الأمن وخلية الأميرية الإرهابية (فيديو)

تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الثلاثاء، مقطع فيديو للحظة إطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب في الداخلية، ومجموعة إرهابية في الأميرية شرق القاهرة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

حرب الـ4 ساعات.. ماذا حدث في وكر خلية الأميرية الإرهابية؟ (تغطية خاصة)

4 ساعات متواصلة، حبس أهالي عزبة شاهين بمنطقة المطرية أنفاسهم، أصوات الرصاص تنخلع لها القلوب، الجميع احتمى بعيدًا عن النوافذ والأبواب بينما يجابه عيون مصر الساهرة "الشرطة" عناصر خلية إرهابية اتخذوا شقة ببرج سكني وكرًا للتخطيط لأعمال عدائية تزامنًا مع احتفالات شم النسيم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"معلومات سرية وتحذير للأهالي".. مكافحة الإرهاب تقضي على خلية الأميرية "تسلسل زمني"

في ضربة استباقية للأجهزة الأمنية، وجهت قوات قوات مكافحة الإرهاب، ضربة استباقية للعناصر الإرهابية، وذلك عقب رصدها مجموعة من الإرهابيين داخل شقة سكنية بمنطقة الأميرية، والتي كانت تستعد لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بالبلاد خلال الفترة المقبلة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الداخلية: مقتل 7 عناصر إرهابية في مداهمة شقة الأميرية

أعلنت وزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، مصرع 7 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة داخل مخبأهم بالأميرية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الداخلية: الخلية الإرهابية كانت تستهدف تنفيذ عمليات بالتزامن مع أعياد الأقباط

قالت وزارة الداخلية، إن عنصار الخلية الإرهابية التي لقت مصرعها إثر تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، كانت تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة إنطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رسميا.. الداخلية تعلن حصيلة ضحايا عملية "شقة الأميرية"

أعلنت وزارة الداخلية استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، خلال التعامل مع عناصر الخلية الإرهابية بمنطقة الأميرية

للتفاصيل.. اضغط هنا

واتساب وبنوك.. القوى العاملة تنفي 3 شائعات عن منحة ال500 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، عدم صحة الشائعات التي أثيرت منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقديم منحة للعمالة غير المنتظمة نتيجة تضررها من فيروس كورونا المستجد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير التموين: حذفنا 10 مليون مواطن من البطاقات لا يستحقون دعم الخبز

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن كمية الأخطاء الموجودة ببطاقات التموين كانت كبيرة، وكانت هناك أخطاء لأسماء مكررة وأرقام خاطئة ببطاقات الرقم القومي لبعض المواطنين.

للتفاصيل ..اضغط هنا

الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفيات في يوم واحد بسبب كورونا

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة 25 ألف حالة وفاة، وذلك فقًا لإحصاء أصدرته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حيث لا تزال البلاد هي الأكثر تضررًا من الوباء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ترامب: خطط إعادة فتح البلاد ستكون جاهزة قريبًا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اقتصاد بلاده سيتعافى سريعًا بعد انتهاء أزمة كورونا، في بلاده.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الأمم المتحدة تنقل شحنة طبية عاجلة لمقاومة كورونا في إفريقيا

أعلنت الأمم المتحدة عن انطلاق أول "رحلة تضامنية" من أديس أبابا في إثيوبيا، ستنقل شحنة طبية عاجلة إلى جميع البلدان الإفريقية، حيث تشتد الحاجة إلى الإمدادات الطبية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

للتفاصيل.. اضغط هنا