أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

"أهلنا غاليين علينا".. مبادرة شباب مستقبل وطن لرعاية كبار السن في ظل كورونا

04:31 ص الأربعاء 15 أبريل 2020
"أهلنا غاليين علينا".. مبادرة شباب مستقبل وطن لرعاية كبار السن في ظل كورونا

محمد الجارحى

ميرا إبراهيم

أطلقت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، مبادرة شبابية ومجتمعية، تحت عنوان "أهلنا غاليين علينا"، لرعاية كبار السن ودعم دور المسنين في كل محافظات مِصر، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وتستهدف المبادرة إحياء قيم التراحم والوفاء لدى الشباب المصري، باعتبار كبار السن أكثر الفئات احتياجاً للاهتمام والرعاية في تلك الفترة العصيبة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تسعى المبادرة للتعبير عن المسئولية المجتمعية للشباب تجاه فئة مهمة من فئات المجتمع.

وتتضمن المبادرة مجموعة متنوعة من الأهداف الوطنية والإنسانية، التي تعبر بقوة عن شعار المبادرة "أهلنا غاليين علينا"، وهى بالتوعية الصحية كبار السن، مروراً بتوفير المساندة والمساعدة لهم في مختلف احتياجات الحياة اليومية، وصولاً لإسعادهم وتخفيف الضغوط النفسية عنهم.

وتتنوع أنشطة وفعاليات المبادرة الشبابية، ومنها: نشر الوعي لدى كبار السن داخل المحافظات بوسائل الوقاية من فيروس كورونا، وتوزيع الكمامات والمواد المطهرة والمعقمات اللازمة على كبار السن لمواجهة انتشار كورونا، والمساهمة في تسهيل حصول كبار السن على الخدمات العامة "المعاشات- الأدوية الشهرية"، وتوفير خدمة التوصيل المجاني للطلبات (مواد غذائية- أدوية) لكبار السن، وتطهير وتعقيم دور المسنين لحماية كبار السن من فيروس كورونا، وتلبية احتياجات دور المسنين من الأغذية والمساعدات الصحية، والقيام بزيارات ميدانية لكبار السن بدور المسنين ودعمهم نفسياً من خلال برامج ترفيهية ورياضية.

حزب مستقبل وطن مبادرة شبابية مبادرة أهلنا غاليين علينا فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2350

    عدد المصابين

  • 514

    عدد المتعافين

  • 178

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حرب الـ4 ساعات.. ماذا حدث في وكر خلية الأميرية الإرهابية؟ (تغطية خاصة)