ارتفاع الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة (الأربعاء- الخميس- الجمعة).

وقالت هيئة الأرصاد في بيان لها، أن طقس الأربعاء، معتدل نهارا على أغلب المناطق شديد البرودة ليلا، بينما سيكون مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة: ستتواجد الشبورة في الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما سيكون الجو مشمس على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، 28 - 15، السواحل الشمالية 28-14، جنوب سيناء 29-19، شمال الصعيد 30-13، جنوب الصعيد 32- 17.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن طقس الخميس معتدل نهارا على أغلب المناطق شديد البرودة ليلا، بينما سيكون مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على القاهرة والوجه البحري وشمال سيناء، ومن المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية، وبينما تتواجد الرياح المثيرة للرمال على جنوب ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، 28 - 18، السواحل الشمالية 28-17، جنوب سيناء 30-19، شمال الصعيد 32- 13، جنوب الصعيد 35- 17.

وعن طقس الجمعة أكدت الهيئة، أنه سيكون معتدل نهارا على أغلب المناطق شديد البرودة ليلا، بينما سيكون مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة الصباحية تتكون في الصباح الباكر على السواحل الشمالية فقط، بينما تتساقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، 26 - 16، السواحل الشمالية 22-15، جنوب سيناء 29-19، شمال الصعيد 27-13، جنوب الصعيد 34- 17.