بسبب كورونا.. انعقاد عمومية شركات الكهرباء بدون حضور أعضاء مجالس الإدارات

كتب _ محمد صلاح:

انعقدت الجمعية العمومية لشركات الكهرباء بدون أعضاء مجالس الإدارات، بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبدأت أمس الثلاثاء فعاليات الجمعيات العمومية لشركات توزيع الكهرباء التسع، بعقد جمعيتى شركتى مصر الوسطى للكهرباء والإسكندرية للكهرباء، فى حضور رئيسا الشركتين فقط، وقيادتين من كل شركة، بدون حضور اى من أعضاء مجالس إدارات الشركتين، وتابعوا انعقاد الجمعية العمومية من خلال الفيديو كونفرانس .

واستغرق عقد اجتماع الجمعيتين 45 دقيقة، حيث افتتح أعمال الجمعيتين المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات والاعضاء المتفرغين لمناقشة موازنات الشركتين خلال العام المالى الجديد .