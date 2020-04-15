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أبو العينين ينعي المقدم الحوفي: استشهد فداءً للوطن الغالي

01:17 ص الأربعاء 15 أبريل 2020
أبو العينين ينعي المقدم الحوفي: استشهد فداءً للوطن الغالي

محمد أبو العينين

نعى رجل الأعمال محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، المقدم محمد الحوفي الذي استشهد الثلاثاء اثناء مداهمة قوات الأمن لوكر عدد من العناصر الإرهابية في القاهرة.

وقال أبو العينين في بيان إن الحوفي استشهد "فداءً للوطن الغالي وانتصارًا لأمجاده الباقية، ودفاعًا عن شعبه الكريم."

أثنى أبو العينين على ما تبذله قوات الشرطة من تضحيات وما تحققه القوات المسلحة الباسلة من بطولات سيذكرها التاريخ بمزيد من التبجيل الإعزاز.

وقال إن "مصر لا تنسى من عاش لها مخلصًا، واستشهد وفياً."

ودعا البرلماني بالشفاء للمصابين في العملية التي أسفرت عن مقتل سبعة إرهابيين كانوا يخططون لشن هجمات خلاص أعياد المسحيين.

محمد أبو العينين محمد الحوفي العناصر الإرهابية قوات الأمن

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