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قرار جديد من نقيب المحامين بشأن قبول رسوم الاشتراكات

01:15 ص الأربعاء 15 أبريل 2020
قرار جديد من نقيب المحامين بشأن قبول رسوم الاشتراكات

نقيب المحامين رجائي عطية

كتب - مصطفى علي:

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا، بشأن ضوابط قبول الاشتراكات والرسوم.

ونص القرار على:

- ألا تقبل الاشتراكات والرسوم بإدارة التحصيل والتفعيل إلا بطلب من صاحب الشأن شخصيا وعلى إدارة الاشتراكات اتباع ذلك.

- وبخصوص اشتراكات المحامين الواردة بمعرفة النقابات الفرعية يجب أن يكون بكشوف موقعة ومختومة ومعتمدة من الأستاذ النقيب الفرعي بخاتم النقابة الفرعية.

ونص القرار على أنه يتم العمل به من تاريخه 14/4/2020

اشتراكات النقابة نقابة المحامين رجائي عطية

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