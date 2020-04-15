قرار جديد من نقيب المحامين بشأن قبول رسوم الاشتراكات
كتب - مصطفى علي:
أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا، بشأن ضوابط قبول الاشتراكات والرسوم.
ونص القرار على:
- ألا تقبل الاشتراكات والرسوم بإدارة التحصيل والتفعيل إلا بطلب من صاحب الشأن شخصيا وعلى إدارة الاشتراكات اتباع ذلك.
- وبخصوص اشتراكات المحامين الواردة بمعرفة النقابات الفرعية يجب أن يكون بكشوف موقعة ومختومة ومعتمدة من الأستاذ النقيب الفرعي بخاتم النقابة الفرعية.
ونص القرار على أنه يتم العمل به من تاريخه 14/4/2020
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