وزير الأوقاف ينعى الشهيد الحوفي.. ويشيد بتضحيات وبطولات رجال الشرطة
كتب - محمود مصطفى:
نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى، شهيد الواجب الوطني الشهيد المقدم محمد الحوفي الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في مواجهة عناصر الإرهاب والشر والضلال، سائلا الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وزملاءه الصبر والسلوان .
ودعا في بيان له الأربعاء، إلى الضرب بيد من حديد على يد كل من يرتكب جريمة الإرهاب أو يأوي أو يتستر على أي من الإرهابيين أو يرتكب جريمة التحريض ضد الوطن، أو يروج أفكارًا من شأنها أن تضر بأمن الوطن وسلامة أبنائه .
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