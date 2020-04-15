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"نقابة الفلاحين" تنعى الشهيد محمد الحوفي

12:06 ص الأربعاء 15 أبريل 2020
"نقابة الفلاحين" تنعى الشهيد محمد الحوفي

حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين

كتب- أحمد مسعد :

نعى حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، في بيان له، شهيد الواجب الوطني المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه للحفاظ على أمن الوطن.
وقال نقيب الفلاحين، إن فلاحين مصر عل قلب رجل واحد يقفون مع رجال الجيش والشرطه في خندق واحد، ضد كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن.

وتابع:"ستظل مصر بشعبها قوة واحدة ضد كل هذه الخلايا السرطانية، والتي تستغل الأزمات الطبيعية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية".

وأشار إلى أن هذه الأعمال الخسيسة لن تزيد الشعب المصري إلا تلاحما مع الشرطة والجيش، وإصرار على دحر الإرهاب واقتلاعه من جذوره، داعيا المولى جل وعلا أن يرحم الشهيد، ويشفي الأبطال المصابين في الحادث، ويلهمنا وكل المصريين الصبر والسلوان.

حسين عبدالرحمن ابوصدام نقابة الفلاحين محمد الحوفي خلية الأميرية الإرهابية

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