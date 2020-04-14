"تنسيقية الأحزاب" ناعية الشهيد محمد الحوفي: نعتز بالدور الباسل لرجال الشرطة

كتب - محمد نصار:

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشهيد البطل محمد الحوفي، الذي استشهد الليلة في تبادل لإطلاق النار بين قوات الشرطة وعناصر إرهابية مسلحة بمنطقة الأميرية.

وقالت التنسيقية، في بيان لها الثلاثاء: "ونحن إذ نعزي رجال الشرطة وأنفسنا في هذا المصاب، نؤكد اعتزازنا بدورهم الباسل في التصدي بكل شجاعة لهذا الإرهاب؛ دفاعاً عن الوطن وكرامته".