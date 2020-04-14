أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

"تنسيقية الأحزاب" ناعية الشهيد محمد الحوفي: نعتز بالدور الباسل لرجال الشرطة

11:54 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
"تنسيقية الأحزاب" ناعية الشهيد محمد الحوفي: نعتز بالدور الباسل لرجال الشرطة

مجلس النواب

كتب - محمد نصار:

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشهيد البطل محمد الحوفي، الذي استشهد الليلة في تبادل لإطلاق النار بين قوات الشرطة وعناصر إرهابية مسلحة بمنطقة الأميرية.

وقالت التنسيقية، في بيان لها الثلاثاء: "ونحن إذ نعزي رجال الشرطة وأنفسنا في هذا المصاب، نؤكد اعتزازنا بدورهم الباسل في التصدي بكل شجاعة لهذا الإرهاب؛ دفاعاً عن الوطن وكرامته".

محمد الحوفي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عناصر إرهابية خلية الأميرية الإرهابية

الخبر التالى:

مستقبل ينعى المقدم محمد الحوفي: أدى واجبه بإخلاص في مواجهة الإرهاب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2350

    عدد المصابين

  • 514

    عدد المتعافين

  • 178

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حرب الـ4 ساعات.. ماذا حدث في وكر خلية الأميرية الإرهابية؟ (تغطية خاصة)