"تنسيقية الأحزاب" ناعية الشهيد محمد الحوفي: نعتز بالدور الباسل لرجال الشرطة
كتب - محمد نصار:
نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشهيد البطل محمد الحوفي، الذي استشهد الليلة في تبادل لإطلاق النار بين قوات الشرطة وعناصر إرهابية مسلحة بمنطقة الأميرية.
وقالت التنسيقية، في بيان لها الثلاثاء: "ونحن إذ نعزي رجال الشرطة وأنفسنا في هذا المصاب، نؤكد اعتزازنا بدورهم الباسل في التصدي بكل شجاعة لهذا الإرهاب؛ دفاعاً عن الوطن وكرامته".
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