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الوفد ينعي الشهيد محمد الحوفي

11:53 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
الوفد ينعي الشهيد محمد الحوفي

المستشار بهاء الدين أبو شقة

كتبت - ميرا ابراهيم:

نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، باسمه وباسم جموع الوفديين، الشهيد البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، الذي لقي ربه أثناء تأدية الواجب في مواجهة الإرهاب الغاشم، خلال اقتحام قوات مكافحة الإرهاب لوكر إرهابي في منطقة الأميرية بالقاهرة.

وقال رئيس الوفد في بيان له الثلاثاء، نتقدم بخالص العزاء لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ولأسرة الشهيد البطل، مثمنا بسالة رجال الشرطة وتضحياتهم بكل غالٍ ونفيس من أجل تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين.

بهاء الدين أبو شقة محمد الحوفي حزب الوفد الإرهاب وزارة الداخلية منطقة الأميرية

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