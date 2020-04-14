رئيس حزب "المصريين": رجال الأمن تعاملوا بشجاعة فريدة مع إرهابيي الأميرية

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن رجال الأمن دائمًا هم درع المصريين الأمين، ويقدموا كل ما هو غالي ونفيس في حربهم ضد الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن مصر تُقدر مجهود رجال الأمن في سبيل حفظ الأمن والأمان.

وأضاف "أبوالعطا"، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن الإرهاب لن يترك مصر أبدًا وسيظل في محاولته المستميتة من أجل إسقاط مصر، لافتًا إلى أن لمصر درع حامي لها يكسر أي إرهاب يُفكر في النيل منها.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن عملية الأميرية والتي نجحت فيها وزارة الداخلية من خلال الضربات الاستباقية في أي مكان وبكل مهارة ودقة كبيرة، مؤكدا أن رجال مكافحة الأرهاب التابعة لوزارة الداخلية تعاملوا بكل شجاعة وإقدام مع الإرهابيين ونجحوا في التصدي لهم وتم تصفيتهم جميعا.

وتقدم رئيس حزب المصريين، بالعزاء للشعب المصري وأسر شهيد الداخلية المقدم محمد فوزي الحوفي الذي استشهد في عملية الأميرية الإرهابية، مطالبًا المواطنين بالتعامل بحكمة أكبر مع أي شخص غريب يسكن في شقة مجاورة له.​