أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

رئيس حزب "المصريين": رجال الأمن تعاملوا بشجاعة فريدة مع إرهابيي الأميرية

11:52 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
رئيس حزب "المصريين": رجال الأمن تعاملوا بشجاعة فريدة مع إرهابيي الأميرية

الدكتور حسين أبوالعطا

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن رجال الأمن دائمًا هم درع المصريين الأمين، ويقدموا كل ما هو غالي ونفيس في حربهم ضد الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن مصر تُقدر مجهود رجال الأمن في سبيل حفظ الأمن والأمان.

وأضاف "أبوالعطا"، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن الإرهاب لن يترك مصر أبدًا وسيظل في محاولته المستميتة من أجل إسقاط مصر، لافتًا إلى أن لمصر درع حامي لها يكسر أي إرهاب يُفكر في النيل منها.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن عملية الأميرية والتي نجحت فيها وزارة الداخلية من خلال الضربات الاستباقية في أي مكان وبكل مهارة ودقة كبيرة، مؤكدا أن رجال مكافحة الأرهاب التابعة لوزارة الداخلية تعاملوا بكل شجاعة وإقدام مع الإرهابيين ونجحوا في التصدي لهم وتم تصفيتهم جميعا.

وتقدم رئيس حزب المصريين، بالعزاء للشعب المصري وأسر شهيد الداخلية المقدم محمد فوزي الحوفي الذي استشهد في عملية الأميرية الإرهابية، مطالبًا المواطنين بالتعامل بحكمة أكبر مع أي شخص غريب يسكن في شقة مجاورة له.​

حسين أبوالعطا الإرهاب وزارة الداخلية حزب المصريين الجماعات الإرهابية الأميرية

الخبر التالى:

الوفد ينعي الشهيد محمد الحوفي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2350

    عدد المصابين

  • 514

    عدد المتعافين

  • 178

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حرب الـ4 ساعات.. ماذا حدث في وكر خلية الأميرية الإرهابية؟ (تغطية خاصة)