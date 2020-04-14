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الكنيسة تنعى المقدم محمد الحوفي وتؤكد تضامنها مع الجيش والشرطة ضد الإرهاب

11:32 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
الكنيسة تنعى المقدم محمد الحوفي وتؤكد تضامنها مع الجيش والشرطة ضد الإرهاب

البابا تواضروس الثاني

كتب - مصطفى علي:

نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، شهيد الوطن المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه تجاه وطنه، جراء اقتحام قوات مكافحة الاٍرهاب لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

وتقدمت الكنيسة في بيان لها الثلاثاء، بخالص العزاء لأسرة الشهيد وتصلي أيضًا من أجل المصابين.

وتوجهت الكنيسة بالتحية لرجال الشرطة المصرية الذين يقدمون أرواحهم في سبيل التصدي للإرهاب، فداءًا للوطن، مؤكدة على تضامنها الكامل مع القوات المسلحة وأجهزة الشرطة الباسلة وكافة القوى الوطنية في معركتهم مع الإرهاب الغاشم.

وأشارت إلى أن هذه العمليات الإرهابية الغادرة، لن تزيدنا سوى إصرارًا وتمسكًا بالحفاظ على وحدة النسيج الوطني كحائط صد في مواجهة الإرهاب وغيره من التحديات.

وتابعت:"سنظل نصلي ليحافظ الله القدير مصر وشعبها من كل سوء".

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