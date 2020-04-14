"الوطنية للتدريب" تنعى المقدم محمد الحوفي: بذل روحه فداءً للوطن
كتب - محمد نصار:
نعت الأكاديمية الوطنية للتدريب، شهيد الواجب المقدم محمد فوزي الحوفي، والذي بذل روحة فداء للوطن في مكافحة الإرهاب.
وقالت الأكاديمية، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، مساء الثلاثاء، صورة للمقدم الحوفي مدون عليها آية قرآنية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
وقالت الأكاديمية الوطنية: أسكنه الله فسيح جناته وألهم أهلة وذويه وشعب مصر الصبر والسلوان.
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