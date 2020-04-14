أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

مصطفى بكري: التحقيقات الأولية تؤكد ارتباط خلية الأميرية بجماعة الإخوان

10:04 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
مصطفى بكري: التحقيقات الأولية تؤكد ارتباط خلية الأميرية بجماعة الإخوان

النائب مصطفى بكري

كتب - محمود مصطفى:

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن قوات الأمن قامت بتمشيط منطقة عزبة شاهين بالأميرية، لضمان عدم وجود بؤر أخرى في المنطقة.

وأضاف في تدوينة له على صفحته الرسمية بـ"تويتر":"الأمن يعد تقريرا عن العملية لعرضه على وزير الداخلية، في ضوء التحقيقات الجارية حول الحادث".

وتابع:" التحقيقات الأولية تقول إن المجموعة الإرهابية مرتبطة بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية".

وأضاف:"رحم الله شهيد الأمن الوطني الذي استشهد برصاص الإرهابيين والأمن يقضي علي الخليه المكونة من أربعة إرهابيين".

مصطفى بكري جماعة الإخوان وزارة الداخلية الأرهاب خلية الأميرية الإرهابية

الخبر التالى:

مجلس النواب ينعى شهيد الحادث الإرهابي بالأميرية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2350

    عدد المصابين

  • 514

    عدد المتعافين

  • 178

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حرب الـ4 ساعات.. ماذا حدث في وكر خلية الأميرية الإرهابية؟ (تغطية خاصة)