مصطفى بكري: التحقيقات الأولية تؤكد ارتباط خلية الأميرية بجماعة الإخوان
كتب - محمود مصطفى:
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن قوات الأمن قامت بتمشيط منطقة عزبة شاهين بالأميرية، لضمان عدم وجود بؤر أخرى في المنطقة.
وأضاف في تدوينة له على صفحته الرسمية بـ"تويتر":"الأمن يعد تقريرا عن العملية لعرضه على وزير الداخلية، في ضوء التحقيقات الجارية حول الحادث".
وتابع:" التحقيقات الأولية تقول إن المجموعة الإرهابية مرتبطة بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية".
وأضاف:"رحم الله شهيد الأمن الوطني الذي استشهد برصاص الإرهابيين والأمن يقضي علي الخليه المكونة من أربعة إرهابيين".
الخبر التالى:مجلس النواب ينعى شهيد الحادث الإرهابي بالأميرية
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