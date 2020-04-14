مصطفى بكري: التحقيقات الأولية تؤكد ارتباط خلية الأميرية بجماعة الإخوان

كتب - محمود مصطفى:

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن قوات الأمن قامت بتمشيط منطقة عزبة شاهين بالأميرية، لضمان عدم وجود بؤر أخرى في المنطقة.

وأضاف في تدوينة له على صفحته الرسمية بـ"تويتر":"الأمن يعد تقريرا عن العملية لعرضه على وزير الداخلية، في ضوء التحقيقات الجارية حول الحادث".

وتابع:" التحقيقات الأولية تقول إن المجموعة الإرهابية مرتبطة بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية".

وأضاف:"رحم الله شهيد الأمن الوطني الذي استشهد برصاص الإرهابيين والأمن يقضي علي الخليه المكونة من أربعة إرهابيين".