"قمح وزيت وسكر".. وزير التموين يستعرض نسب الاحتياط من السلع الغذائية
كتب - محمد عبدالناصر:
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ بداية اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، بأهمية المحافظة على الاحتياطي الاستراتيجى لكل السلع.
وأضاف المصيلحي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن مصر لديها احتياطى كاف من من جميع السلع، لافتًا إلى أن احتياطى القمح يكفي حتى نهاية العام، والسكر يكفي لـ9 أشهر أيضًا.
وتابع: "يوجد لدينا مخزون من الأرز يكفي 4 أشهر، والزيت يكفي لـ5 أشهر".
وأكد أن مصر كانت تستور جزءا كبيرا من البقوليات خاصة الفول والعدس، لكن وزراة التجارة والصناعة منعت تصديرها، ويوجد احتياطى من 5 لـ 6 أشهر من العدس والفول.
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