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وزير القوى العاملة يطالب بالتكاتف للخروح من أزمة كورونا

08:15 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
وزير القوى العاملة يطالب بالتكاتف للخروح من أزمة كورونا

محمد سعفان

كتب - يوسف عفيفي:

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، ضرورة تكاتف الجميع من مؤسسات الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، للخروج من الأزمة الحالية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا.

وقال الوزير، في بيان له الثلاثاء، إن مبادرة صرف منحة للعمالة المتضررة جاءت وفقًا لتوجيهات الرئيس، الذي وجه بضرورة توفير آليات لإجراءات الصرف، لحماية المواطن.

وأشار سعفان، إلى أنه تم فتح الباب لتسجيل هذه الفئة من العمالة على مدى أكثر من أسبوعين، سجل خلالها حوالي 2 مليون عامل وعاملة غير منتظمين، وتم تدقيق وتنقيح هذا الرقم لدي الجهات المعنية لتوفير المساعدة لمستحقيها، ووصل الرقم إلى ما يقرب من مليون ونصف المليون عامل وعاملة.

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