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"القومي للبحوث" يكشف عن النتائج الأولية لتأثير دواء "افيجان" على فيروس كورونا

06:28 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
"القومي للبحوث" يكشف عن النتائج الأولية لتأثير دواء "افيجان" على فيروس كورونا

المركز القومي للبحوث

أ ش أ

أكد الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومي للبحوث أن النتائج الأولية لدراسة تأثير دواء "آفيجان" على فيروس كورونا المستجد، الذي قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإمداد المركز به، تشير إلى مؤشرات إيجابية.

وأشار هاشم، في بيان رسمي أصدره اليوم الثلاثاء، إلى أن المركز يعمل حاليا على دراسة تأثير أكثر من ٧٠ دواء لمعرفة فعاليتها وتأثيرها على "فيروس كورونا" ومنها دواء "افيجان"، مؤكدا أن المركز بإمكانياته وجيش علمائه هو أحد أهم الأذرع البحثية للدولة المصرية.

وقال إن إدارة المركز قامت بتكليف عدد من الفرق البحثية في هذا المجال لاستنباط لقاحات أو علاجات لمحاربة انتشار الفيروس انطلاقا من دور المركز وحرصه على التصدي لمجابهة جائحة فيروس "كورونا"، وخبرة علمائه في مجال الفيروسات بالإضافة إلى امتلاكه لمركز التميز العلمي في مجال الفيروسات.

وأكد رئيس المركز القومي للبحوث، أن المركز يعد كيانا بحثيا مستقلا تابعا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجميع أنشطته سواء الخاصة بمجابهة فيروس كورونا أو أي أنشطة بحثية أخرى تتطلبها الدولة تكون بتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح أن الفرق البحثية تعمل بتمويل من موازنة المركز، ولا يوجد أي دعم أو تمويل من أي جهة أخرى سواء محلية أو دولية، نافيا علاقة المركز بأي تصريحات أو بيانات يتم تداولها من أفراد أو هيئات أو كيانات أخرى إلا الصادرة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي او رئيس المركز فقط.

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المركز القومي للبحوث فيروس كورونا محمد محمود هاشم خالد عبد الغفار

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