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بعد عودة الزحام.. توجيهات جديدة من محافظ القاهرة بشأن العتبة والموسكي

04:27 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
بعد عودة الزحام.. توجيهات جديدة من محافظ القاهرة بشأن العتبة والموسكي

جولة محافظ القاهرة

كتب - محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، خلال الحملة المكبرة لإعادة الانضباط لمنطقة الموسكي والعتبة، والتي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة - على استمرار منع الباعة الجائلين من التواجد في المنطقة.

وطالب محافظ القاهرة الباعة وأصحاب المحال والمترددين على المكان بمنع التجمعات حرصًا على سلامتهم مع إيجاد وسيلة تنظيمية لعملية البيع والشراء خلال الفترة المسموح بها قبل مواعيد الغلق تسهل حصول المواطنين على احتياجاتهم مع عدم التكدس.

كما طالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية- باتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن عدم عودة الباعة الجائلين للمنطقة مرة أخرى حرصًا على الصحة العامة.

يذكر أن مشاهد التكدس والزحام والباعة الجائلين عادت، أمس الاثنين، للظهور من جديد في منطقة العتبة والموسكي وشارع الأزهر رغم فضها مسبقًا وإغلاق المنطقة أمام الباعة.

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عودة الزحام محافظ القاهرة منطقة الموسكي منطقة العتبة الباعة الجائلين منع التجمعات

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