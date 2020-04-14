التنمية المحلية: إغلاق سوق الخميس بالمطرية نهائيًا

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة الداخلية لإيقاف العمل بسوق الخميس بحي المطرية وإغلاقه بصورة نهائية.

وأضاف شعراوي، أنه تواصل مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لبحث تخصيص ٨٢٢ باكية و٣٠٠ محل، بمساحات مختلفة في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف بمنطقة المسلة بالمطرية وتبعد عن موقع السوق القديم بمسافة ٢ كيلو متر وذلك لنقل الباعة الذين كانوا يتواجدون بسوق الخميس.

وأوضح الوزير، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة لتقدير القيمة الايجارية المقترحة للباكيات والمحال الجديدة والتنسيق مع وزارة الأوقاف في هذا الشأن والاتفاق على أسعار مناسبة ومراعاة الباعة وحسب مساحة وموقع المحل والباكيات، خاصة وأن الحكومة تسعى لنقل الباعة لسوق نموذجي وحضاري جديد تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وتفقد اللواء محمود شعراوي، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المبنى التابع لهيئة الأوقاف، واستمعا إلي عرض من المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حول مكونات المبنى والمساحات الخاصة بالباكيات والمحال المقترح نقل الباعة إليها وبعض الشقق الموجودة في نفس المبنى والمخصصة كورش صغيرة.

ووجه اللواء شعراوي، باستكمال بعض الاعمال الإنشائية في المبنى بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وذلك خلال شهر ليكون جاهزاً للتخصيص للباعة الراغبين في الانتقال واستئجار محل أو باكية به.

وطالب وزير التنمية المحلية، بحصر أعداد الباعة الراغبين في الحصول على محل وباكية في الموقع الجديد وذلك بالتنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية بعد إعداد عقود إيجار موحدة تتضمن مبالغ مالية للصيانة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى وجود قطعة أرض على مساحة 5 أفدنة بالقرب من المبنى سيتم إقامة جراح سطحي للسيارات عليها للمترددين على السوق الجديد والمناطق المحيطة وذلك في إطار حرص الوزارة والمحافظة على التيسير على المواطنين في تحركهم اليومي بالمنطقة وعدم حدوث أي تكدسات مرورية.

وأشاد شعراوي، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إنشاء عدد من الكباري والمحاور المرورية الجديدة بحي المطرية وعدد من الأحياء بمحافظة القاهرة ورفع كفاءة شوارع العاصمة والتنسيق الحضاري لمنطقة سوق الخميس بالمطرية والتطوير الذي تشهده المنطقة بالكامل خلال الفترة الحالية.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة الاستمرار في تحسين مستوى كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة من الشوارع أولاً بأول بجانب التواصل المستمر مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وحلها بصورة سريعة وخاصة التي تخص إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.