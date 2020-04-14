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محافظ القاهرة: توزيع ٢٥٠٠ كرتونة أغذية على المتضررين من كورونا بالأسمرات

12:47 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
محافظ القاهرة: توزيع ٢٥٠٠ كرتونة أغذية على المتضررين من كورونا بالأسمرات

اللواء خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن جمعية رسالة ستوزع اليوم تحت إشراف محافظة القاهرة٢٥٠٠ كرتونة تموينية تحوى السلع الاساسية على أسر العمالة غير المنتظمة التي تضررت من الازمة التي سببها فيروس كورونا وكذلك الأسر الأكثر احتياجًا بمنطقة الاسمرات .

وأشاد محافظ القاهرة بدورمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهليةلتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية في توفير حياة كريمة للمواطنين مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين الغير قادرين.

وأضاف محافظ القاهرة أن الكراتين التي سيتم توزيعها اليوم تمثل الدفعة الأولى من ٨ آلاف كرتونة ستقدمها جمعية رسالة لتوزيعها في مناطق أهالينا والمحروسة بالسلام وروضة السيدة لتوفير المواد الغذائية الاساسية لسكان تلك المناطق قبل حلول شهر رمضان المعظم .

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