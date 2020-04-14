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المتحدث العسكري: الغواصة (S43) تغادر ألمانيا في اتجاه مصر لتنضم للقوات البحرية

09:14 ص الثلاثاء 14 أبريل 2020
المتحدث العسكري: الغواصة (S43) تغادر ألمانيا في اتجاه مصر لتنضم للقوات البحرية

الغواصة (S43)

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن الغواصة (S43) غادرت من دولة ألمانيا وذلك بعد تمام استلامها وإنهاء الاستعدادات النهائية لطاقمها وتنفيذ رحلة العودة لأرض الوطن.

وقال المتحدث العسكري، في بيان على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، منذ قليل، إن الغواصات من هذا الطراز تتميز بمدى إبحار يصل إلى (20) ألف كم وسرعة إبحار عالية ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، وتم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الإتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومى المصري.

وفى سياق متصل، ستقوم الغواصة (S43) بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن، وتعد الغواصة (S43) إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية فى إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة المصرية.

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