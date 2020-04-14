​"الوطنية لاستثمارات الأوقاف": طلب كبير من المستشفيات على قناع الوجه

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور شريف أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، إن المجموعة تلقت العديد من الطلبات من جهات متعددة لقناع الوجه الواقي الشفاف، غير أنها تعطي أولوية في تنفيذ الطلبات للمستشفيات والجهات الطبية وشركات المقاولات، وتم إنجاز عدة طلبيات لعدد كبير من المستشفيات العامة والخاصة.

وأشار في بيان له، إلى أن المجموعة دشنت الخط الثاني ليصل إنتاجها ألف قناع يوميًا بواقع 500 قناع لكل خط، وجار تدشين الخط الثالث خلال هذا الأسبوع وصولًا لـ6 خطوط قبل نهاية الشهر الجاري، و10 خطوط قبل نهاية مايو لمقبل، حيث أن استخدامات القناع متعددة وليست مرهونة بظروف الأزمة الراهنة.

وأشار إلى أنه تم تسليم 300 قناع لمستشفى الزهراء الجامعي، و100 للحسين الجامعي و50 لمستشفى الدعاة، وطلبيات كثيرة لعدد من الجهات والمؤسسات الطبية وغير الطبية.

وقال إنه تم تسليم 50 قناعًا لأمن وزارة الأوقاف، وجار تسليم 300 قناع لمعهد القلب بإمبابة صباح اليوم، وعدد من الطلبيات الأخرى، و1000 قناع لوزارة الصحة كهدية من وزارة الأوقاف يوم الخميس المقبل.

ونوه إلى أنه سيتم الإعلان خلال 24 ساعة عن بعض منافذ البيع والخط الساخن لخدمة التوصيل للمؤسسات والمنازل.

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