​نجلة "محمد شومان": "هو عارف لو كلمني هأعمل فيه أيه"

كتب- محمد عاطف:

جددت "لجين" ابنة الممثل الهارب محمد شومان، رفضها لموقف والدها الذي حاول استغلال اسم عائلته مؤخرًا للمتاجرة بهم، على حد قولها.

وقالت لجين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إنها مصرة على موقفها من والدها، الذي أعلنته اليوم الاثنين، في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأضافت: "متمسكة بالجملة اللي قولتها، إني عايز أشيل اسم أبويا من بطاقتي".

ولجين هي الابنة الكبرى لشومان وتدرس بكلية الصيدلة ولديها شقيقين هما محمد وهاجر، قائلة إنها لم تكن تعلم، أي شيئ عن هروب والدها قبل معرفتها حقيقة الأمر بالصدفة يوم 26 أغسطس عام 2015.

موضحة أنه في هذه اللحظة، قررت مع باقي اخوتها الانفصال التام عن والدها: "علاقتنا به انقطعت منذ هذا التاريخ"، مضيفة: "لا يوجد أية صلة معه منذ ذلك التاريخ، بعدنا عنه وأكملنا حياتنا بمفردنا، وخلافنا معه بدأ قبل سفره لتركيا وانضمامه لجماعة الإخوان".

وقالت لجين: "خلال 5 سنوات لم نتواصل معه، ونحاول أن ننسى علاقتنا به، وكلنا متفقون على هذا الموقف منه ولن نغير موقفنا منه في المستقبل"، مشيرة إلى أن الفيديو الذي نشرته "نهاية جرح كبير".

وشددت لجين على أن الفيديو كان بموافقة جميع أفراد أسرتها، قائلة: "مبنعملش حاجة غير بموافقتنا كلنا، ولكننا اضطرننا لتصوير الفيديو بسبب التدليس الذي ظهر منه في الفيديو الأخير، وعدم وجود خيار آخر أمامنا بعدما حاول استخدام اسم أخي من أجل تحقيق مكاسب شخصية".

نافية محاولة والدهم الاتصال بهم بعد الفيديو، قائلة: "هو عارف إنه لو حاول هعمل فيه إيه".