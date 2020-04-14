"أونا" تنعى الصحفية غادة الشريف: كان لها بصمتها في العمل الإعلامي

كتب- محمد عاطف:

تنعى مؤسسة "أونا" للصحافة المالكة لمواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، ببالغ الحزن والأسى الزميلة الصحفية الشابة "غادة محمد الشريف"، بجريدة "المصري اليوم"، والتي وافتها المنية اليوم الاثنين.

وقال عدد كبير من الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي، إن الراحلة كانت من أكثر الصحفيات الناجحات وكان لها بصمتها في العمل الإعلامي، بالإضافة إلى إسهاماتها الكبيرة في تغطية قضايا المرأة والوطن.

وعرف عن الزميلة الراحلة، تغطيتها الواسعة والمعمقة لقضايا المرأة المصرية بمختلف ملفاتها لتحسين أوضاعها الإنسانية والاجتماعية والحقوقية، وكان لها إسهامات كبيرة بتحقيقات استقصائية ومعايشات صحفية، وحازت العديد من الجوائز داخل مصر والعالم العربي في السنوات الأخيرة.

وحصدت الراحلة جائزة "محمد حسنين هيكل" للصحافة العربية في دورتها الأولى عام 2017، وجائزة "سمير قصير" لحرية الصحافة، بالإضافة إلى عدة جوائز من نقابة الصحفيين حول قضايا المرأة.