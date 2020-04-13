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البيئة تكشف مصير نفايات كورونا.. والطريقة الصحيحة للتخلص من الجوانتي والكمامة

09:52 م الإثنين 13 أبريل 2020
البيئة تكشف مصير نفايات كورونا.. والطريقة الصحيحة للتخلص من الجوانتي والكمامة

الدكتورة ياسمين فؤاد

كتب- محمد نصار:

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مصير النفايات الطبية الخاصة بفيروس "كورونا".

وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية، إنه يجري إضافة مواد المطهرة على النفايات قبل نقلها من المنشأة الصحية الموجودة فيها، مشيرة إلى أن النفايات يتم حرقها ودفنها بالطرق الآمنة.

وأوضحت الوزيرة، أن التعامل مع مخلفات القرى الواقعة تحت الحجر الصحي، يجري من خلال فتح خلية منعزلة عن النفايات العادية، ودفنها وتغليفها بطبقة من الجير.

وواصلت وزيرة البيئة، أن طريقة وضع الماسكات والجوانتي بعد استخدامها في سلة المهملات غير صحيح، مشيرة إلى أن الطريقة الصحيحة للتخلص منها هو غسل الجوانتي والكمامات بالماء والصابون، وبعد ذلك تمزيقها ووضعها في القمامة أو تسليمها لأقرب مستشفى.

ياسمين فؤاد وزارة البيئة نفايات كورونا فيروس كورونا

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